В МЧС заявили об отсутствии пострадавших при пожаре на нефтебазе в Брянске

При пожаре на нефтебазе в Брянске, по предварительной информации, нет пострадавших, сообщили источники в ГУ МЧС.

«По предварительной информации пострадавших нет. На место выехало 5 бригад СМП», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло 25 апреля около 02:00 по мск на нефтебазе «Дружба». К месту инцидента прибыли подразделения МЧС России. Спасатели приступили к ликвидации пожара. По данным ведомства, эвакуация населения не планируется.

Пользователи в социальных сетях сообщают о том, что огонь видно из разных точек в городе, публикуют видеозаписи и фотографии. На распространенных кадрах можно наблюдать мощное пламя.