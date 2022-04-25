Дом Рубцовой отремонтируют в Тюмени за 56 млн рублей

В Тюмени за 56 млн рублей отремонтируют 100-летний особняк, признанный объектом культурного наследия регионального значения, исторический памятник «Дом Ф.З. Рубцовой».

Здесь три года назад произошел крупный пожар. Были повреждены два этажа здания, где на момент трагедии располагалась мастерская реставратора Вадима Шитова. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Прием заявок на конкурс по выполнению реставрационных работ в сгоревшем доме уже стартовал. Их можно будет подать до 20 мая. Срок выполнения работ — не позднее 10 ноября 2023 года, пишет megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в этом году начнут реставрацию более 50 объектов культурного наследия. По данным регионального правительства, по сравнению с 2021 годом план реставрации увеличился в 10 раз.