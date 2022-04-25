Макрон победил на выборах во Франции с 58,55% голосов

Эммануэль Макрон был переизбран на пост президента Франции. Об этом 25 апреля сообщило министерство внутренних дел страны.

Макрон набрал 58,54% голосов по итогу подсчета 100% бюллетеней второго тура выборов, его соперница Марин Ле Пен — лидер правой партии «Национальное объединение» — набрала 41,46% голосов.

Марин Ле Пен признала поражение вечером 24 апреля, после подсчета около 50% бюллетеней.

27 апреля председатель Конституционного суда Франции объявит об избрании президента на следующие пять лет в официальном порядке. Многие главы государств поздравили Макрона с переизбранием. В их число вошла Америка, которая выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с французскими властями.

После объявления результатов второго тура выборов в стране начались манифестации. В Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек. Многие из них одеты в черную одежду, некоторые — в желтые жилеты. Люди шли по городу, выкрикивая лозунги «ни Макрон, ни Ле Пен» или «Лион, Лион, антифа».

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.