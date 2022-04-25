ВСУ два раза за сутки обстреляли Первомайск и Золотое-5 в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) за прошедшие сутки. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенному пункту Первомайск и населенному пункту Золотое-5 с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм (10 снарядов) и минометов калибра 120 мм (четыре мины)», — отмечается в заявлении.

Ранее, 24 апреля, военные Вооруженных формирований Украины (ВФУ) в 16:00 мск обстреляли населенные пункты Новомихайловка и Луганское. Утром того же дня украинские войска вновь открыли огонь по Донецку и Ясиноватой. В сторону городов было выпущено 30 ракет и снарядов.

Утром 24 апреля украинские войска обстреляли и Горловку, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти lонбасских республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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