В ДНР рассказали о проблемах Украины с западным оружием

Украина не располагает ни ремонтной базой для европейских вооружений, ни специалистами. Об этом 25 апреля рассказал командир легендарного батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахра Авидзба.

«Это целый процесс, это просто так не сделаешь. И поэтому в эти коридоры просто идет не море, идут какие-то плевки, чтобы показать, что они не брошены, не оставлены, а по факту достатка в этом не будет», — отметил он.

По его словам, большинство стран Европы начали задумываться о смысле поставок вооружений Украине. Европейским странам уже нечем снабжать Украину в плане вооружений, Киев получает одноразовые противотанковые средства, указал он.

«И плюс вс` советское вооружение, которое имела Европа уже в наследстве, они уже их поменяли, они на натовский стандарт перешли, а вс`, что советское было, они уже давно-давно передали в Украину, и Украина уже их успешно давно профукала», — приводит его слова 25 апреля РИА Новости.

Как добавил Авидзба, где-то украинские военные оставляли технику, как трофеи для сил ДНР, где-то «в виде косых попаданий в поля».

США и страны Европы продолжают поставки вооружений Украине. Накануне стало известно, что Великобритания поставит Киеву 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. AS-90 вооружены 155-мм орудием c дальностью стрельбы в 24 км. Максимальный темп стрельбы составляет три выстрела за 10 сек.

23 апреля пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило $1,6 млрд.

22 апреля министерство обороны Канады заявило о передаче Киеву тяжелой артиллерии. Совместно с США Оттава поставила гаубицы M777 и боеприпасы. Также Украине предоставлено значительное количество дополнительных противотанковых боеприпасов Carl Gustaf, запасы которых, как уточнили в ведомстве, будут пополняться.

20 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны стран НАТО продолжатся. В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По информации Reuters, Норвегия по просьбе Киева отдала ВСУ 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль».

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения украинской армии.

Страны Запада продолжили активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее началу предшествовало обострение ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрела со стороны украинских военных. Руководители республик обратились к РФ с просьбой о помощи.

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