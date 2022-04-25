США выделят грант примерно на $250 тыс. для прогноза перспектив НАТО

Миссия США при Североатлантическом альянсе (НАТО) объявила о гранте примерно на $250 тыс. для инициатив, которые помогут определить его перспективы развития, пишет в понедельник, 25 апреля, RT.

Ситуация вокруг Украины «перечеркнула десятилетия мира и процветания в Европе», считают в США. «Агрессивная» Россия, в отличие от НАТО, которая «поддерживает союзников» и «укрепляет оборону на востоке», «провоцирует нестабильность» на границах блока: в Молдавии, Грузии, Белоруссии и на Украине. Согласно американским представлениям, Москва «воплощает новую норму геостратегических угроз для союзников и партнеров» альянса.

На этом фоне миссия США при НАТО объявила конкурс по поиску идей, как НАТО может реагировать на меняющуюся обстановку в сфере глобальной безопасности.

«В рамках проектных инициатив призываем предусматривать публичные, гласные обсуждения, а также творческие общественные мероприятия в Европе и Канаде, посвященные главной теме — «Новая холодная война? Меняющийся облик архитектуры европейской безопасности: как НАТО следует адаптироваться к новым геостратегическим угрозам?» — сказано в описании гранта.

Среди тем, которые будущим обладателям предложено рассмотреть, — «российская агрессия», рост потенциала Китая, борьба с «дезинформацией», расширение НАТО и другие. К участию в конкурсе на грант допускаются также некоммерческие и неправительственные организации, зарегистрированные в странах-членах или государствах — партнерах альянса.

9 апреля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о продолжении наращивания военного присутствия НАТО на восточном фланге. Он подчеркивал, что на восточном фланге альянса уже находятся около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в 10 раз больше, чем несколько месяцев назад. И их количество будет увеличено.

8 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса. По его словам, любое расширение деятельности НАТО, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности.

Так Песков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины на фоне проведения специальной операции России по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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