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В МИД РФ заявили об активном переходе на расчеты в нацвалютах с Баку и Ереваном

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Россия на фоне западных санкций активно переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

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По словам дипломата, РФ заблаговременно начала предпринимать меры по снижению рисков, связанных с «фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике».

«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», — пояснил он в беседе с агентством «РИА Новости».

Как подчеркнул Гончар, Москва остается одним из ведущих экономических партнеров Баку и занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.

Кроме того, отметил собеседник агентства, ведется активный поиск новых областей взаимодействий с Арменией.

Он напомнил, что эти вопросы обсуждались на переговорах министра экономики Армении Вагана Керобяна с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России, прошедших в Москве 11-12 апреля.

«Рассмотрение данной тематики продолжилось и на высшем уровне, в частности на встречах [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна с [президентом России] Владимиром Путиным и [премьер-министром РФ] Михаилом Мишустиным 19 и 20 апреля. Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли», — заметил Гончар, добавив, что Ереван уже начал платить за газ в рублях.

Ранее, 19 апреля, сообщалось, что Путин и Пашинян по итогам переговоров выразили уверенность в дальнейшем укреплении «российско-армянского многогранного привилегированного союзничества». Также стороны высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате СНГ по всем направлениям, в том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств — участников содружества.

15 апреля министр экономики Армении проинформировал, что республика начала расплачиваться за российский газ в рублях. По словам Керобяна, ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях. Он также отметил необходимость двигаться к национальным валютам.

8 апреля глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что товарооборот России и Армении лучше «считать в других валютах», а не в долларах.

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