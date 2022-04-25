Экономист оценил вероятность санкций против КНР и их последствия

Санкции против любой, даже крупной и стабильной экономики, ввести не трудно. Открытым остается вопрос об их эффективности и последствиях для государства-санкционера, порассуждал на тему возможных рестрикций США против Китая доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать», — пояснил он 25 апреля агентству «Прайм».

Тимофеев напомнил, что Китай сегодня — гигантская экономика с миллионами высококвалифицированных рабочих и технологий, что гарантирует низкую себестоимость продукции. А если дешевых рук всё меньше, КНР модернизирует экономику в сторону продуктов с высокой добавленной стоимостью.

«Остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает», — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что Китай даже под санкциями обойдется без передовых технологий США. Компании КНР давно выходят на новые рынки сбыта: в Африке, Латинской и Южной Америке, Азии. А также развивают бездолларовую торговлю, что исключает гегемонию США на внутреннем рынке страны.

21 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не приемлет односторонние санкции, двойные стандарты и «юрисдикцию длинной руки». По его словам, Пекин не собирается формировать блоки для усиления противостояния.

20 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях российский малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных с Китаем проектов.

В марте директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Китай сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном. Но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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