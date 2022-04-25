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Экономист оценил вероятность санкций против КНР и их последствия

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Санкции против любой, даже крупной и стабильной экономики, ввести не трудно. Открытым остается вопрос об их эффективности и последствиях для государства-санкционера, порассуждал на тему возможных рестрикций США против Китая доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«В случае введения санкций сами американские компании останутся без прибыли, так как именно большая маржа от дешевого труда китайских рабочих и уход от экологических проблем с вредным производством уже долгие годы дают США зарабатывать», — пояснил он 25 апреля агентству «Прайм».

Тимофеев напомнил, что Китай сегодня — гигантская экономика с миллионами высококвалифицированных рабочих и технологий, что гарантирует низкую себестоимость продукции. А если дешевых рук всё меньше, КНР модернизирует экономику в сторону продуктов с высокой добавленной стоимостью.

«Остановка или сокращение производства китайской продукции не сработает», — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что Китай даже под санкциями обойдется без передовых технологий США. Компании КНР давно выходят на новые рынки сбыта: в Африке, Латинской и Южной Америке, Азии. А также развивают бездолларовую торговлю, что исключает гегемонию США на внутреннем рынке страны.

21 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не приемлет односторонние санкции, двойные стандарты и «юрисдикцию длинной руки». По его словам, Пекин не собирается формировать блоки для усиления противостояния.

20 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях российский малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных с Китаем проектов.

В марте директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Китай сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном. Но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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