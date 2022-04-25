МИД РФ заявил о своевременности принятых мер по снижению рисков от действий Запада

Москва вовремя приняла комплекс мер, который должен свести к минимуму вред от антироссийских санкций Запада. Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар 25 апреля.

Гончар рассказал в в интервью «РИА Новости», что российские власти начали заблаговременно предпринимать меры по снижению рисков, связанных с «фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике». Такое заявление он сделал в контексте обсуждения перспектив сотрудничества России с Азербайджаном и Арменией

«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», — подчеркнул дипломат.

24 апреля сенатор Алексей Пушков заявил о том, что антироссийские санкции, введенные Западом, неэффективны. Они не выполняют своих главных задач — принуждения России к прекращению спецоперации по защите жителей Донбасса и экономическое ослабление России.

20 апреля МИД России заявил об отсутствии желания отгораживаться от Европы и граждан Евросоюза. Это означает, что российские власти не рассматривают возможность ужесточения правил въезда для граждан союза.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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