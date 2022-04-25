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Потолок рухнул на кафе с людьми в аэропорту Владивостока

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В аэропорту Владивостока обвалился потолок в местном кафе. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщило Общественное телевидение Приморья.

Ставшая очевидцем женщина рассказала, как ей удалось не попасть под обрушившиеся конструкции. После прохождения предполетных процедур женщина намеревалась пройти в кафе, отмечает телеканал «Звезда».

«Вылетала сегодня, 24 апреля, рейсом на Москву. Была ошарашена видом аэропорта. <…> Уже после прохождения всех предполетных процедур хотела пройти в кафе… <…> Буквально за три минуты до этого рухнул потолок в аэровокзале», — рассказала пассажирка.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Сколько людей в момент инцидента находилось в кафе, тоже пока неясно.

Как пишет «Ридус», ранее аэропорт города уже критиковали за беспорядок в хозяйстве, в частности, за коллапс на парковке.

В феврале подвесной потолок обвалился в тюменском детском саду. Дети и сотрудники, находившиеся в момент инцидента в помещениях, не пострадали.

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