Трамп предложил лишить принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов

Бывший президент США Дональд Трамп призвал королеву Великобритании Елизавету II лишить принца Гарри и его супругу Меган Маркл их королевских титулов за неуважение к королевству. Об этом он рассказал в интервью Пирсу Моргану в воскресенье, 24 апреля, как передает издание The Sun.

«Единственное, в чем я не согласен с королевой, это в том, что, я думаю, она должна была сказать: «Если это твой выбор, хорошо». Но у тебя больше нет титулов, и, честно говоря, не появляйся там, где ты сейчас находишься…И я думаю, что он (принц Гарри — Ред.) был так неуважителен к стране, а это великая страна», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, что он бы сделал на месте королевы.

По мнению экс-президента США, Меган и принц Гарри скоро расстанутся: при чем инициатором разрыва может быть любой из них.

«Я хочу знать, что произойдет, когда Гарри решит, что ему надоело, что им командуют», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что никогда не был фанатом Меган Маркл, а принца Гарри просто «водят за нос». Кроме того, Трамп раскритиковал неуважительное отношение пары к королеве, которую он сам «очень любит».

Ранее, 14 апреля, принц Гарри и Меган Маркл встретились с королевой Великобритании впервые с тех пор, как два года назад дали скандальное интервью о расизме в королевской семье. Подчеркивается, что пара посетила королевскую резиденцию в Виндзоре, расположенную в графстве Беркшир примерно в 40 км от Лондона. В рамках визита супруги также пообщались с отцом принца Гарри, наследником престола принцем Уэльским Чарльзом.

В марте 2020 года Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование королевы Елизаветы II.

Отношения Гарри и его жены с королевской семьей ухудшились после того, как 7 марта 2021 года пара дала интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем Маркл упомянула, что неназванный старший член королевской семьи был обеспокоен цветом кожи ее будущего ребенка.

Бывшая американская актриса также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ.

Позднее, в феврале этого года, Гарри заявлял, что не может поехать в Великобританию из соображений безопасности. Отмечалось, что он и его супруга Меган Маркл подали иск в суд с целью оспорить решение главы британского МВД Прити Пател о запрете принцу самостоятельно оплачивать полицейскую охрану на период пребывания в стране.