В обозримом будущем Европейский союз не способен отказаться от поставок газа из России и никакие «абсурдные советы» не смогут скрыть этого факта. Такую позицию 25 апреля выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Абсурдные советы европейцам — типа «не мыться чаще, чем раз в три недели», придерживаться «кошачьей гигиены» или не ездить на автомобилях — не могут скрыть того факта, что пол-Европы на деле не может отказаться от российского газа. Так будет не всегда. В Европе идет лихорадочный поиск альтернативных поставщиков, и это через несколько лет может изменить нынешнюю ситуацию. Но в обозримом будущем эмбарго на газ из России выглядит невозможным», — написал он.

24 апреля Пушков выразил мнение, что антироссийские санкции не выполняют и своих главных функций — «удушения» экономики России и принуждения ее к прекращению спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

24 апреля заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Йоурова в интервью швейцарской немецкоязычной газете Neue Zürcher Zeitung рассказала о том, что в некоторых странах Евросоюза (ЕС) после полного отказа от российского газа может наступить серьезный энергетический кризис, но при этом продолжила настаивать на разрыве торговых связей с Россией.

После того, как Россия начала в феврале спецоперацию по защите Донбасса, многие европейские страны инициировали вопрос о введении эмбарго на российские энергоресурсы. Однако не все страны Европы согласились с инициативой из-за опасения тяжелых последствий такого решения.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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