Корреспондент «Известий» показал школу в освобожденном селе Харьковской области

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 25 апреля показал школу в освобожденном селе Бугаевка Харьковской области.

Раньше в этой школе училось около 150 учеников, но уже 1,5 месяца она пустая. Директор школы в замешательстве от внимания журналистов, но гостям в заведении рады. Педагоги приходят скорее по инерции, чем по необходимости — сейчас дети учатся дома.

На центральном стенде при входе в библиотеку стоят книги, которые читают дети. Среди них есть учебник, где как будто специально открыта страница с параграфом про «национальный гнет украинского народа Российской империей». Изучая пособие, можно найти рассказы об амнистии членов запрещенной в России ОУН-УПА. Директор говорит, что это совпадение, но учителя более откровенны.

«Прислали учебники мы по ним работаем. Вы говорите об учебниках, которые сочиняли не здесь. Не мы. Извините», — призналась учительница английского языка Людмила Малахова.

Давно не тайна то, как на Украине проводят агрессивную идеологическую обработку детей. Машина пропаганды нацелена на максимальное переформирование представления о происходящем у подрастающего поколения.

Таких находок на освобожденных территориях наберется на целую коллекцию, и все они учат одному — ненавидеть Россию.

Доходило до абсурда — украинские националисты не стеснялись показывать, откуда на самом деле у них берутся материалы и идеи. На входе в кабинет девятого класса висят методички от детей. Иронично, но материалы эти отпечатаны с британским флагом, эмблемами иностранных организаций и имеют оглавления «Как не стать жертвой манипуляции СМИ», «Язык вражды», «Правила безопасного использования соцсетей». Но всё это уже в прошлом, передает Ольков.

23 апреля Минобороны РФ показало освобожденную от украинских боевиков школу в Херсонской области. Радикалы превратили учебное заведение в настоящую крепость, а внутри хранили большое количество оружия и даже иностранные методические материалы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».