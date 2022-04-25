В Еврокомиссии прокомментировали возможность введения запрета на импорт нефти из России

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете The Times в понедельник, 25 апреля, заявил о подготовке шестого пакета антироссийских санкций, который в том или ином виде может включить ограничения на импорт нефти из РФ.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих», — подчеркнул он.

В то же время Домбровскис уточнил, что подробности нового санкционного пакета еще не согласованы. Однако, по его словам, ограничительные меры могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт выше установленного предела.

Ранее в этот же день заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Йоурова отметила, что в некоторых странах Евросоюза после полного отказа от российского газа может наступить серьезный энергетический кризис. При этом она заявила, что европейские страны должны «как можно скорее» разорвать газовые отношения с Россией и прекратить зависеть от нее.

Ранее, 22 апреля, американская газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что ЕС планирует ввести шестой пакет антироссийских санкций на следующей неделе. По информации издания, в новых рестрикциях в отношении РФ будет «определенный запрет» на импорт российской нефти, а также отключения еще большего количества банков России от системы SWIFT. Кроме того, некоторые государства призывают ввести санкции в отношении российских СМИ.

Вместе с тем 21 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, сказал, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран — членов Евросоюза.

5 апреля немецкая газета Die Welt сообщила, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены ЕС по-разному относятся к введению данного запрета.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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