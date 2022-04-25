Украинские националисты переделали жилые дворы в укрепрайоны в Попасной

Украинские националисты переделали жилые дворы в Попасной в мощные огневые точки. Об этом «Известия» узнали в понедельник, 25 апреля.

Отмечается, что ударные вертолеты и артиллерия ВС РФ вынудили националистов отступить и бросить свои позиции в Попасной, которая теперь находится под контролем сил Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Ну вот примерно так проходит зачистка каждого освобожденного двора, каждой небольшой территории. Также лежат боеприпасы. Судя по всему, где-то там же, на брошенных позициях остались еще несколько солдат, и вот, например, сейчас пройти дальше невозможно», — рассказывает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Военные ЛНР взяли в окружение отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В плен сдались пограничники, стоявшие в городе Счастье и станице Луганской, и солдаты 24-й отдельной механизированной бригады, принимавшие участие в кампании в Донбассе в 2014 году.

«Никому не пытаться никакой глупости сделать. Если сюда попали, будете жить», — обращаются к пленным военные РФ.

Хотя в ЛНР украинские боевики сдают свои позиции, как признает даже сам Киев, попытки контратаковать продолжают совершаться. Как отмечается, на попаснянском рубеже в ночное время суток ВСУ предприняли попытку напасть на позиции ЛНР. Артиллерия РФ работает круглосуточно, чтобы отодвинуть позиции украинских военных.

Сообщается, что рядом с линией соприкосновения, в населенных пунктах, идет патрулирование: выясняется, нет ли пострадавших от атак артиллерии Украины. Местным жителям по вечерам приходится гасить свет, а иногда и пережидать обстрелы в подвалах, несмотря на минусовые температуры по ночам.

Ранее, 22 апреля, корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал, как зачищался район железнодорожной станции Попасная-1 в ЛНР. Он рассказал, что прямо во дворах домов украинские военные оборудовали огневые точки и рыли там окопы. По его словам, покидая свои позиции, военные бросили тела сослуживцев и вооружение.

Ранее в этот же день железнодорожная станция Попасная-1 полностью перешла под контроль сил Луганской Народной Республики.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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