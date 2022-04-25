В офисе президента Украины подтвердили прибытие Блинкена и Остина в Киев

Прибытие в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил в понедельник, 25 апреля, советник главы офиса главы государства Алексей Арестович.

«Сегодня американцы [Блинкен и Остин] в Киеве. <...> Да, [они] прямо сейчас разговаривают с президентом», — заявил он.

Ранее в этот же день о том, что главы американских ведомств приехали в Киев, сообщил украинский телеканал «Украина 24».

В воскресенье Госдепартамент США и Пентагон отказались от комментариев по информации о начале встречи в Киеве Блинкена и Остина с Зеленским.

23 апреля Пентагон также уклонился от комментариев по заявлению украинского лидера относительно визита Ллойда Остина и Блинкена в Киев. Ранее в этот же день Зеленский на пресс-конференции сообщил о том, что во время встречи с представителями США будут обсуждаться поставки оружия на Украину.

20 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Киева. 17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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