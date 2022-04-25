Один человек пострадал при взрыве газа в квартире в Нижнем Тагиле

В результате взрыва газа в квартире жилого дома в Нижнем Тагиле пострадал один человек. Об этом в воскресенье, 24 апреля, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В беседе с ТАСС он уточнил, что ЧП произошло вечером 24 апреля в одной из квартир на улице Пархоменко. По словам Горелых, взорвался бытовой газ. В результате инцидента пострадала пожилая женщин. Ее доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Жильцов дома после случившегося эвакуировали, пишет Life.ru.

Горелых отметил, что, по одной из версий, инцидент не носит криминальный характер. Предполагается, имело место нарушение правил безопасности обращения с газовым оборудованием или утечка газа.

На место происшествия прибыли следственная группа территориального ОВД, а также специалисты газовой службы и МЧС.

Отмечается, что взрывная волна не привела к серьезным разрушениям, возгорания также не последовало. Зафиксированы незначительные повреждения в помещении, где произошло ЧП, а также в соседней квартире. Газ в жилом доме перекрыт, по итогам начавшейся проверки сотрудники полиции примут решение о возбуждении уголовного дела.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, пишет «Федеральное агентство новостей».

24 апреля сообщалось, что взрыв произошел в пристройке частного дома, расположенного в Табасаранском районе Дагестана. В результате пострадали два человека. В региональном МЧС уточнили, что состояние пострадавших средней степени тяжести. Они доставлены в Центральную районную больницу.