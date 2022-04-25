Корреспондент «Известий» рассказал об операции по освобождению Мариуполя

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в понедельник, 25 апреля, рассказал, как Вооруженные силы РФ и Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) завершили освобождение Мариуполя.

Совсем недавно бои шли в самом центре города. Донецкие и российские войска подавляли огневые точки националистических группировок и вытесняли их к гигантской промзоне.

Командир батальона Народной милиции ДНР с позывным «Кабан» показал квартал, где находятся администрация Левобережного района и гостиница «Азовсталь». Оба этих здания, по его словам, боевики использовали в качестве огневых позиций. С верхних этажей отлично просматриваются соседние районы.

«Противник видел и стрелял, и производил корректировку минометов и артиллерии», — поделился комбат.

Соседний больничный городок неонацисты тоже превратили в укрепрайон. Пока шли бои, в подвалах корпусов прятались врачи и пациенты. После зачистки, отметил «Кабан», были вывезены 80–100 человек.

Чеченский боец «Соломон» рассказал, что после отступления противника на правом берегу города в зоне мариупольского порта и железнодорожного вокзала «ничего живого не осталось, даже деревьев, наверное, уже всё».

Зачистка квартала около Морского бульвара шла не один день. Почти в каждой пятиэтажке сидел снайпер. В кварталах Мариуполя теперь если и слышны украинские обстрелы, то доносящиеся с завода «Азовсталь». Сам город уже полностью освобожден от националистических группировок.

24 апреля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал дальнейшее нахождение националистов на мариупольском комбинате «Азовсталь» недолгим. 21 апреля президент РФ Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых задач в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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