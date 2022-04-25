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В Москве задержали повредившего инсталляцию в поддержку ВС РФ мужчину

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Полицейские в Москве задержали мужчину, который повредил инсталляцию в поддержку Вооруженных сил РФ. Об этом говорится на сайте «МВД Медиа» в воскресенье, 24 апреля.

Инцидент произошел в субботу, 23 апреля, на Куркинском шоссе. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестные злоумышленники повредили инсталляцию в поддержку Вооруженных сил РФ, пишет «Москва 24». Ростовая фигура, которая стала символом борьбы с неонацизмом, находилась у входа в одну из организаций, и злоумышленник отломил ее верхнюю часть.

Полицейские установили личность вандала, им оказался 24-летний житель Москвы. Его и еще несколько граждан, которые находились вместе с ним в момент совершения правонарушения, доставили в отдел полиции для разбирательства, пишет «Федеральное агентство новостей».

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»), уточняет РИАМО. Кроме того, в отношении него, а также еще двух находившихся с ним москвичей составили протоколы по статье о мелком хулиганстве, пишет НСН.

Сам задержанный раскаялся в содеянном и заявил, что «совершил самую большую ошибку в своей жизни», поскольку был пьян. Также он заявил, что никогда не являлся сторонником антироссийских или нацистских сил и готов полностью возместить нанесенный ущерб.

Как напоминает сайт aif.ru, поврежденная картонная инсталляция была выполнена в виде бабушки со Знаменем Победы. Пенсионерка стала известной ранее в апреле после появления в сети видеоролика, где она вышла к украинским военным на Донбассе со Знаменем Победы, перепутав их с российскими военнослужащими. Представители ВСУ предложили ей продукты, но затем забрали у нее флаг и растоптали его. После этого пожилая женщина отказалась от предложенной ей еды, заявив, что за это знамя сражались ее родители.

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