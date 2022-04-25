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Массовая драка произошла на востоке Москвы

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Массовая драка с участием 10-12 человек произошла на востоке Москвы ночью, о чем «Известиям» сообщил очевидец в понедельник, 25 апреля.

По словам заметившего стычку, около дюжины людей скопились в районе дома №22 на Халтуринской улице.

Полиция следует к месту происшествия.

Ранее, в конце марта, «Известия» узнали о массовой драке с последующей поножовщиной на улице Свободы, 71. Из-за конфликта пострадал один человек, получив ножевое ранение. Источник рассказал, что в конфликте участвовало около 30–40 человек азиатского происхождения.

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