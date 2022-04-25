Инспектора ВАИ избили в центре Москвы

Сотрудника военной военной автомобильной инспекции (ВАИ) избили в центре Москвы, о чем стало известно в понедельник, 25 апреля.

По нашим данным, инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Кроме того, в ходе драки у пострадавшего оторвали погоны.

В настоящий момент в рамках расследования инцидента задержан один человек.

15 декабря 2021 года в московском диагностическом центре Генштаба ВС России был избит охранник. Злоумышленники ворвались в здание в Колымажном переулке, избили секьюрити и забрали у него штык-нож, после чего скрылись.