Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 25 апреля

Облачная погода, небольшой дождь, местами умеренный, и до 18 градусов тепла ожидают жителей столицы в понедельник, 25 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов выше нуля, ночью прогнозируется понижение до +9 градусов.

На территории Московской области ожидается от 13 до 18 градусов тепла в дневное время суток и до +6 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер юго-западного и южного направлений со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Накануне, 24 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что столицу на следующей неделе ожидает резкая перемена погоды. В первые дни температура будет типична для конца мая. В среду, 27 апреля, в столице начнется резкое похолодание: температура ночью составит около +5…+6 градусов, а днем повысится только до +12.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о том, что снег и заморозки ожидаются в Центральной России в последнюю неделю апреля.