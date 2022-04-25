Прямой эфир
Общество
Аэропорт Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график
Мир
Офис Зеленского подтвердил прибытие глав Госдепа и Пентагона в Киев
Мир
Эксперты рассказали о возможных изменениях политики Франции после выборов
Общество
В Госдуме намерены расширить реестр иноагентов до их родственников
Мир
Генконсульство РФ в Нью-Йорке заявило о блокировке счетов в США
Мир
Макрон набрал 52,44% голосов по итогам подсчета 52% бюллетеней
Политика
В Госдуме заявили о попытках США прекратить диалог с Россией
Спорт
Теннисист Рублев обыграл Джоковича и стал победителем турнира в Белграде
Мир
Австралия назвала «красной линией» базу КНР на Соломоновых островах
Происшествия
Крыша здания загорелась на площади 1200 «квадратов» в Нижнем Новгороде
Спорт
Подмосковные «Химки» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче РПЛ
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 25 апреля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода, небольшой дождь, местами умеренный, и до 18 градусов тепла ожидают жителей столицы в понедельник, 25 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

Днем температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов выше нуля, ночью прогнозируется понижение до +9 градусов.

На территории Московской области ожидается от 13 до 18 градусов тепла в дневное время суток и до +6 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер юго-западного и южного направлений со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Накануне, 24 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что столицу на следующей неделе ожидает резкая перемена погоды. В первые дни температура будет типична для конца мая. В среду, 27 апреля, в столице начнется резкое похолодание: температура ночью составит около +5…+6 градусов, а днем повысится только до +12.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о том, что снег и заморозки ожидаются в Центральной России в последнюю неделю апреля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022