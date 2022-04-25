Антонов отметил роль взаимодействия РФ и США в решении мировых проблем

Посол России в США Анатолий Антонов в годовщину встречи на Эльбе советских и американских солдат в предпобедные дни 1945 года напомнил о мировых проблемах, которые невозможно решить без взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

«Встреча на Эльбе — яркий символ боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против общего врага. Память об этом событии жива по сей день. В условиях глубочайшего кризиса в российско-американских отношениях мы можем и обязаны обратиться к опыту тех, кто имел мудрость и смелость подняться над разногласиями ради решения совместных задач. В современном мире накопилось много проблем, которые вряд ли можно урегулировать без взаимодействия Москвы и Вашингтона», — сказал посол в поздравлении, опубликованном в соцсети российской дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что в России всегда будут отдавать дань уважения мужеству товарищей по оружию и чтить память тех, кто пожертвовал жизнью в борьбе с самым страшным злом XX века, помнить об уроках войны.

Ранее, 24 апреля, посол Антонов сообщил, что власти США запретили проводить на Арлингтонском кладбище церемонию, посвященную встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.

Мемориал «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном открыли в апреле 1995 года в честь встречи войск СССР и США, которая состоялась в районе города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года. Это событие стало высшей точкой союзнических отношений стран антигитлеровской коалиции.