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«Известия» узнали о сложной ситуации с водой в Мариуполе

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Острая нехватка воды в Мариуполе стала проблемой последних недель в городе. Обеспечение ею освобожденных районов налажено пока неважно, привозимого объема на всех не хватает, рассказал в понедельник, 25 апреля, корреспондент «Известий» Сергей Прудников, который привез людям цистерну воды.

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За развоз воды по восточным окраинам Мариуполя отвечает одно из муниципальных предприятий Новоазовска. Водители отправляются в село Щербак рядом с российской границей, наполняют там из скважины цистерны, после чего разъезжаются по маршрутам.

Однако на весь микрорайон Восточный на предприятии всего три машины (небольшие четырехтонки). Недавно там своими силами поставили на самосвал пластиковую бочку. При этом кроме Новоазовска централизованно водой Мариуполь никто не снабжает, только добровольцы или российские военные.

Первая точка — на улице Пашковского. За водой с бутылками пришло множество людей. Во время раздачи кто-то из собравшихся вдруг просит рассказать о местном герое, который спас множество горожан.

«Ой, а вы про дядю Юру нашего напишите! Он — герой. Живет в частном секторе на улице Теннисной. У него солнечные батареи на крыше и скважина. И он с начала боевых действий до сегодняшнего дня качает воду и людям раздает. Бесплатно, с утра до ночи. Тысячи людей спас! К нему настоящее паломничество, а его источник святым называют. А еще у него дом полностью целым остался, несмотря на страшные обстрелы, единственный во всей округе. Не чудо ли?» — поделились люди.

В Мариуполе настоящую цену воды и хлеба знают все — от стариков до детей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Нам нужно всего несколько капель»

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