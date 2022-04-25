Два человека погибли в результате стрельбы полицейских по автомобилю в Париже

Полиция Парижа открыла огонь по автомобилю, в результате чего два человека погибли, о чем в понедельник, 25 апреля, написал на своей странице в Twitter журналист Клемен Лано, ссылаясь на агентство AFP.

Сотрудники французской полиции открыли огонь после отказа людей в машине остановиться для проверки. Отмечается, что полицейским автомобиль показался подозрительным.

Сообщается, что инцидент произошел в Париже, в районе Пон-Неф. По предварительной информации, в автомобиле были три человека. Оставшийся в живых пассажир с заднего сидения был госпитализирован с ранением в руку, отмечает издание Actu17.

Ранее, 22 апреля, в американской столице, городе Вашингтон, произошла стрельба. Инцидент произошел возле средней школы Эдмунда Берка в районе Кливленд-Парк в северо-восточной части Вашингтона. В результате преступления пострадало как минимум три человека, их состояние не уточнялось. В данный момент на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.