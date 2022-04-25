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The Telegraph: экономика Британии потеряет $8 млрд из-за санкций против РФ

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Экономика Великобритании лишится около $7,96 млрд в связи с введенными антироссийскими санкциями. Об этом пишет в воскресенье, 24 апреля, издание The Telegraph.

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Сообщается, что наибольший урон принесет запрет на поставки машин марки Bentley и Aston Martin. Кроме того, пострадают фирмы, специализирующиеся на разработке ПО и компьютерной технике, и компании, экспортирующие технологии и товары для нефтедобычи.

«Официальный анализ торговых мер, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что ограничения выльются в многомиллиардные убытки для экономики в следующие девять лет», — говорится в тексте статьи.

Уточняется, что только эмбарго на экспорт предметов роскоши в РФ уменьшит объем продаж товарооборота с Москвой на 27,6%. Будет нанесен урон и цепочкам поставок, компаниям из Великобритании станет угрожать банкротство.

Все принимаемые меры Лондон направляет на разрушение военно-промышленного комплекса России и принуждение к остановке ее спецоперации по защите Донбасса, подчеркивает глава МИДа королевства Элизабет Трасс.

13 апреля член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев заявил в интервью «Известиям», что введение антироссийских санкций Великобританией ударит в первую очередь по самому королевству как из-за экономических издержек, так и по причине репутационных потерь.

Ранее в этот же день Великобритания обновила российский санкционный перечень, включив в него 206 физических и юридических лиц из РФ. Помимо этого, персональные рестрикции были введены против председателя правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергея Козлова и его коллеги из Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Ананченко.

13 апреля стало известно, что уровень инфляции в Великобритании в марте вырос до рекордного значения с 1992 года на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. По данным Национальной статистической службы страны, годовой уровень инфляции в Великобритании в прошлом месяце достиг 7%.

Страны Запада начали вводить новые санкции на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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