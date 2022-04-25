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Глава ДНР Пушилин назвал дальнейшее пребывание националистов в «Азовстали» недолгим

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Засевшим на мариупольском заводе «Азовсталь» военным из радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждено несколько уголовных дел) «осталось недолго». Об этом в воскресенье, 24 апреля, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в «Азовстали». Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент [РФ Владимир Путин]. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго в силу разных обстоятельств», — рассказал Пушилин, общаясь с журналистами.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов». Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление.

24 апреля в распоряжение «Известий» попали кадры территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Они также были сняты с помощью коптера. На записи видны разрушенные корпуса и здания металлургического комбината, в которых укрываются украинские националисты.

21 апреля Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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