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Макрон после подсчета большинства бюллетеней набрал более 52% голосов

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Действующий французский президент Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов главы государства. В результате подсчета 52% бюллетеней он получает 52,44% голосов. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает МВД Франции.

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Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — противник Макрона на выборах — получила 47,56% голосов.

Как предполагается, председатель Конституционного суда республики официально сообщит о новом избранном президенте на следующие пять лет 27 апреля.

Ле Пен уже признала свое поражение. Она добавила, что всё равно считает свой результат победой и продолжит выполнять обязательства перед жителями Франции, которые «продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию».

Депутат Европарламента Тьерри Мариани считает переизбрание действующего президента Эммануэля Макрона на второй срок опасным для Франции, так как тот проявляет жестокость по отношению к гражданам страны.

Ранее бельгийские издания распространили предварительные результаты выборов президента Франции со ссылкой на опросы избирателей. Телеканал LN24 сообщил, что Макрон лидирует, набирая от 55 до 58%.

В воскресенье в стране прошел второй тур выборов президента.

Первый тур выборов прошел во Франции 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

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