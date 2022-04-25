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В Донецке сработали системы ПВО

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Донецке. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

По словам журналиста и местных жителей, в ночном небе были заметны яркие красные вспышки, слышен грохот. Предположительно, так над городом работают системы ПВО.

20 апреля российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских беспилотника и вертолет Ми-8. Беспилотники были сбиты над Изюмом и Новобогдановкой.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и другие боевые бронированные машины, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники, заключил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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