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Местный житель рассказал о разрушении железнодорожного вокзала в Мариуполе

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Местный житель из Мариуполя, бывший очевидцем боев за железнодорожный вокзал города, рассказал о том, как происходило его разрушение.

«Лежали на полу и молились. горело вот так по очереди все. Вот там вот снайпер сидел, вот там вот бомбили всё, вот тут автоматчики сидели», — рассказал Николай Пантелеев.

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Также Николай рассказал о том, как украинские боевики прикрываются гражданскими лицами во время боев. По его словам, к нему пришли несколько человек с оружием, которые заставили его показать свой дом, угрожая расстрелом — хотели сделать из него пост. Спасло Николая только то, что по каким-то причинам украинским неонацистам его дом в качестве места для укрепления не подошел.

25 апреля появились видео, на котором видны последствия боев за мариупольский вокзал. На кадрах запечатлено разрушение технических построек вокзала, а также брошенные и ржавеющие составы.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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