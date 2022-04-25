Обезглавивший фигуру бабушки с флагом СССР был задержан и раскаялся в содеянном

Органы внутренних дел задержали мужчину, подозреваемого в «обезглавливании» фигуры бабушки с флагом СССР в московском районе Куркино.

Подозреваемого зовут Роман Сахаров, он раскаивается в совершенном поступке.

«22 апреля я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Я сломал символ нынешней России, хотя я даже этого не помню, потому что был очень сильно пьян. Мне очень стыдно за свой поступок», — сказал он.

Также он заявил, что никогда не являлся сторонником антироссийских или нацистских сил и готов полностью возместить нанесенный ущерб.

«Надеюсь, меня простят за мою глупость», — заключил он.

23 апреля в соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин совершили акт вандализма в отношении фигуры бабушки с флагом СССР, которая стала символом борьбы с неонацизмом. Инцидент произошел 22 апреля в московском Куркино.

7 апреля в интернете обрела известность история о том, как военные Украины растоптали знамя во время встречи с бабушкой, которая приняла их за солдат России во время проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

На записи видно, как пенсионерка выходит на улицу и разворачивает знамя, приняв украинских военнослужащих за солдат РФ. Слышно, как один из военных называет знамя «тряпочкой». Украинцы демонстративно забрали флаг из рук женщины, растоптали его и затем в насмешку отдали ей пакет с продуктами питания, сказав, что «это от русского мира». Пожилая женщина, которая несколько недель провела без продуктов и лекарств, после этого отказалась принимать от бойцов гуманитарную помощь.

18 апреля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о широком резонансе в организации из-за истории бабушки. По его словам, пожилая женщина совершила настоящий подвиг, и он не мог не рассказать об этом в Совбезе ООН.