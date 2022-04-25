«Известия» показали папку с надписью «Азов» в подвале прокуратуры Мариуполя

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в воскресенье, 24 апреля, показал кадры из подвала мариупольской прокуратуры, где была найдена папка с надписью «Азов» (в РФ в отношении радикальной группировки возбуждено несколько уголовных дел).

«В этом подвале обнаружена папка с надписью «Азов». Здесь копии документов, в том числе украинских паспортов», — отмечает он.

Кроме того, в подвальном помещении обнаружили боеприпасы, оставленные украинскими националистами во время отступления, измельченные и порезанные документы, форму боевиков. Корреспондент также показал и другие находки: банковскую карту, возможно, настоящую купюру в $100 и человеческий череп.

Ранее в этот же день появились снятые с коптера кадры мариупольского храма Покрова Божьей матери. Собор находится в самом центре города, вокруг можно заметить разрушенные и поврежденные дома, на самом храме также видны следы от обстрелов украинских националистов. Однако ни стены, ни купола серьезно не повреждены.

24 апреля «Известия» показали видео с разрушенным в результате обстрелов мариупольским железнодорожным вокзалом. На кадрах видны сгоревшие стены, выбитые стекла, поврежденный поезд, в вагонах которого также выбиты окна. В некоторых местах видны следы обстрелов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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