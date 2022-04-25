В США отказались комментировать сообщения о прибытии Блинкена и Остина в Киев

Госдепартамент США и Пентагон в воскресенье, 24 апреля, отказались от комментариев по информации о начале переговоров в Киеве госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее о начале визита в Киев глав оборонного и внешнеполитического ведомств Соединенных Штатов сообщил телеканал «Украина-24».

«Мы отказываемся комментировать», — заявил ТАСС представитель Госдепа в ответ на просьбу подтвердить эти данные.

В Пентагоне так же отметили, что у них «ничего нет» по этому поводу.

23 апреля Пентагон уже уклонился от комментариев по заявлению украинского лидера относительно визита Ллойда Остина и Блинкена в Киев. Ранее в этот же день Зеленский на пресс-конференции сообщил о том, что во время встречи с представителями США будут обсуждаться поставки оружия на Украину.

22 апреля украинский лидер заявил, что Украина начала получать от западных партнеров оружие, о котором она давно просила. В тот день министерство обороны Канады заявило о передаче Киеву тяжелой артиллерии. Совместно с США Оттава поставила гаубицы M777 и боеприпасы. Кроме того, Украине предоставлено значительное количество дополнительных противотанковых боеприпасов Carl Gustaf, запасы которых, как уточнили в ведомстве, будут пополняться.

20 апреля агентство Bloomberg сообщило, что американская администрация выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Киева. 17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донбасских республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».