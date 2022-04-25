Макрон провел телефонные переговоры с Шольцем после переизбрания

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщило 24 апреля агентство Reuters.

Немецкий канцлер поздравил французского президента с победой на выборах, а также предложил ему продолжить франко-германское сотрудничество, которое, по его мнению, является двигателем европейской интеграции.

Помимо Шольца, Макрона поздравили и другие политики Евросоюза. Первыми, кто связался с ним, были президент Евросовета Шарль Мишель, а также премьер-министры Бельгии и Люксембурга, за которыми последовали поздравления от остальных лидеров стран блока. Кроме того, Макрон получил поздравления от лидеров остальных стран Евросоюза.

24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов, на котором за пост боролись Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. После подсчета 52% бюллетеней Макрон набрал 52,44% голосов, Ле Пен набрала 47,56%.

Марин Ле Пен в тот же день признала свое поражение на выборах. Она выразила свою благодарность всем своим сторонникам, а также подчеркнула, что считает свой результат победой и продолжит политическую борьбу в интересах своих сторонников.