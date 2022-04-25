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Корреспондент «Известий» показал освобожденный порт в Мариуполе

Корреспондент «Известий» Польшаков о ситуации в порту Мариуполя: сейчас там повсюду патроны и обгоревшие остатки оружия
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Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 24 апреля, показал освобожденный от украинских националистов порт в Мариуполе.

На кадрах видна фура, ранее использовавшаяся украинскими военными как склад с боеприпасами. Она была спрятана в цеху судоремонтного завода, однако после попадания в машину снаряда от нее ничего не осталось, отмечает корреспондент.

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«После прямого попадания снаряда в машину произошла детонация. Сейчас там повсюду патроны и обгоревшие остатки оружия», — передает он.

Кроме того, на окраине завода, покинутого националистами, были обнаружены их карты, документы и шевроны. Отмечается, что последняя дата выдачи боеприпасов по документам — 24 февраля.

Украинские военные также затопили свой катер береговой охраны, оснащенный полным боекомплектом. Это было сделано, чтобы преградить путь другим судам, а также чтобы не оставить ее силам Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее в этот же день появились кадры мариупольского морского порта с высоты птичьего полета. На снятой с помощью коптера видеозаписи видны стоящие в порту суда и поврежденные от обстрелов здания. В воскресенье же в распоряжение «Известий» попали кадры территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Они также были сняты с помощью коптера. На записи видны разрушенные корпуса и здания металлургического комбината, в которых укрываются украинские националисты.

20 апреля корреспондент Александр Сафиулин показал бывшие позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Мариуполя. Он заснял лежащие россыпью на полу ангара патроны и незаряженные гранаты, при этом сам ангар весь в копоти. Предположительно, украинских военных «накрыли» из артиллерии либо тяжелой техники.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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