Рядовой Коченгин продолжил бой после ранения от разорвавшегося рядом снаряда

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в понедельник, 25 апреля.

Батальон командира мотострелковой роты старшего лейтенанта Ильи Пакулова сражался за дамбу через водоем для дальнейшей переброски российских сил вглубь вражеской обороны. Будучи в головном дозоре, Пакулов обнаружил важную линию обороны украинских радикалов, прикрываемую минометами и артиллерией, и решил провести разведку боем, провоцируя огонь противника на себя для раскрытия его местоположения. Во время изучения вражеских позиций боевая машина пехоты Пакулова была повреждена, а сам он ранен, но он продолжил вести разведку до полного вскрытия позиций врага. За свой подвиг Илья Пакулов был награжден Орденом Мужества.

Батальон майора Дмитрия Лысенко освобождал один из населенных пунктов, занятых украинскими неонацистами. Лысенко занимался корректировкой огня артиллерии и контролировал его нанесение по противнику. В ходе боя позиция корректировки огня Лысенко была обнаружена и попала под минометный удар. Сам майор Лысенко получил осколочное ранение, но смог оказать себе первую помощь, после чего отошел на запасную позицию и продолжил координировать действия российских артиллеристов. Подчеркивается, что благодаря его самоотверженности и профессионализму, вражеская артиллерия и занимавшие населенный пункт силы врага были уничтожены, само поселение освобождено, и батальон не допустил потерь.

Батальон рядового Ивана Коченгина блокировал формирование украинских неонацистов в одном из населенных пунктов, чтобы помешать их контрнаступлению. Окруженные боевики раз за разом пытались вырваться из населенного пункта через оборону российских солдат. Коченгин отражал атаки радикалов минометным огнем. В ходе одной из атак Коченгин был ранен разорвавшимся рядом огнеметным снарядом, но продолжил вести бой после того, как оказал себе первую помощь. Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Коченгина задача по блокированию населенного пункта была выполнена.

24 апреля стало известно о подвиге военного инженера старшего лейтенанта Антона Калинченко. Он отбил переправу у превосходящих силах врага.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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