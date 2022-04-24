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WSJ сообщила о продаже имущества саудовскими принцами из-за финансовых проблем

WSJ: cаудовские принцы продают недвижимость и яхты за рубежом из-за финансовых проблем
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На фоне возникших финансовых проблем некоторые принцы правящей в Саудовской Аравии династии продают недвижимость и яхты в США и Европе. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По словам собеседников издания, причиной для избавления от имущества стала целенаправленная политика наследного принца Мухаммеда ибн Салмана перекрыть множество финансовых источников для своих родственников, прекратить злоупотребления с их стороны и поставить расходы членов династии под контроль. Как результат, за последние годы было продано имущества на сумму более $600 млн, отмечается в материале.

Многие из членов королевской семьи вели крайне расточительный образ жизни, тратя по $30 млн в месяц. Также они зарабатывали миллиарды долларов на нефтяных контрактах и злоупотреблениях в банковской сфере и сфере недвижимости, так как брали в саудовских банках кредиты, которые потом не возвращали, и отнимали у мелких собственников недвижимость и землю. Кроме того, всем членам королевской династии была положена компенсация за траты в различных категориях, что крайне дорого обходилось саудовской казне.

«У них был уровень жизни, превосходящий все ожидания. Расходы не из этого мира. Им нужно время, чтобы адаптироваться», — рассказал источник издания.

Список проданных активов впечатляет. Так, членами саудовской династии были расстались с британским загородным поместьем стоимостью $155 млн, двумя яхтами длиной более 200 футов (около 60 м — Ред.) и драгоценности Моголов, подаренными в качестве свадебных подарков саудовскими монархами. Бывшие владельцы, в том числе экс-посол в Саудовской Аравии принц Бандар бин Султан, когда-то являлись одними из самых влиятельных людей в Саудовской Аравии.

Один из собеседников издания, основатель компании Beauchamp Estates Гэри Хершам, подытожил изменения в жизни правящей династии Саудовской Аравии, сказав, что молодое поколение королевской семьи все меньше нуждается в собственности и вместо этого предпочитает иметь наличные деньги из-за склонности к «транжирству».

«Они хотят меньше хвастовства, это тенденция», — сказал он.

20 апреля WSJ сообщила о том, что отношения между Саудовской Аравией и США значительно ухудшились. Причинами конфликта послужили позиции США по вопросам внутренней политики саудитов, обвинение Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашокджи, а также недовольство американцев взаимодействием Эр-рияда с Москвой.

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