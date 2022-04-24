WSJ сообщила о продаже имущества саудовскими принцами из-за финансовых проблем

На фоне возникших финансовых проблем некоторые принцы правящей в Саудовской Аравии династии продают недвижимость и яхты в США и Европе. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, причиной для избавления от имущества стала целенаправленная политика наследного принца Мухаммеда ибн Салмана перекрыть множество финансовых источников для своих родственников, прекратить злоупотребления с их стороны и поставить расходы членов династии под контроль. Как результат, за последние годы было продано имущества на сумму более $600 млн, отмечается в материале.

Многие из членов королевской семьи вели крайне расточительный образ жизни, тратя по $30 млн в месяц. Также они зарабатывали миллиарды долларов на нефтяных контрактах и злоупотреблениях в банковской сфере и сфере недвижимости, так как брали в саудовских банках кредиты, которые потом не возвращали, и отнимали у мелких собственников недвижимость и землю. Кроме того, всем членам королевской династии была положена компенсация за траты в различных категориях, что крайне дорого обходилось саудовской казне.

«У них был уровень жизни, превосходящий все ожидания. Расходы не из этого мира. Им нужно время, чтобы адаптироваться», — рассказал источник издания.

Список проданных активов впечатляет. Так, членами саудовской династии были расстались с британским загородным поместьем стоимостью $155 млн, двумя яхтами длиной более 200 футов (около 60 м — Ред.) и драгоценности Моголов, подаренными в качестве свадебных подарков саудовскими монархами. Бывшие владельцы, в том числе экс-посол в Саудовской Аравии принц Бандар бин Султан, когда-то являлись одними из самых влиятельных людей в Саудовской Аравии.

Один из собеседников издания, основатель компании Beauchamp Estates Гэри Хершам, подытожил изменения в жизни правящей династии Саудовской Аравии, сказав, что молодое поколение королевской семьи все меньше нуждается в собственности и вместо этого предпочитает иметь наличные деньги из-за склонности к «транжирству».

«Они хотят меньше хвастовства, это тенденция», — сказал он.

20 апреля WSJ сообщила о том, что отношения между Саудовской Аравией и США значительно ухудшились. Причинами конфликта послужили позиции США по вопросам внутренней политики саудитов, обвинение Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашокджи, а также недовольство американцев взаимодействием Эр-рияда с Москвой.