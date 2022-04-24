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Захарова объяснила позицию РФ по статусу гаранта со стороны Белоруссии

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Москва выступила за привлечение Белоруссии в качестве гаранта во время будущих переговоров РФ и Украины. Об этом в воскресенье, 24 апреля, белорусскому телеканалу ОНТ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Если говорить о таком подходе, такой возможности, которая сейчас обсуждается, то, конечно, логика тут очевидна. Во-первых, это историческая, географическая, экономическая вовлеченность Беларуси в дела нашего общего региона. Второй блок — это вовлеченность Беларуси в урегулирование ситуации на Украине в течение длительного времени, когда Минск изначально инициативно и очень конструктивно предложил свою помощь в качестве площадки, принимающей переговорный процесс на разных уровнях», — отметила она.

Захарова также напомнила о немаловажном балансе сил и интересов: в ситуацию вокруг Украины вовлечено множество государств, в том числе США и Евросоюз.

«У них превалирует заданный курс, заданный подход. <...> Судя по заявлениям, которые мы слышим сейчас из Брюсселя, из Вашингтона, из любых других столиц — они вообще не понимают ни историю ситуации, ни нынешнее состояние дел», — добавила дипломат.

По мнению представителя МИДа, реакция Запада на подобную инициативу Москвы будет «основана на заданном курсе», далеком от фактов и реалий, свидетельством чему — заявления лидера европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости решать ситуацию вокруг Украины «на поле боя».

«Курс их понятен, они против мирного урегулирования, они против переговорного процесса, они против мира в нашем общем регионе. Мы это видим, мы это знаем, поэтому мы не ориентируемся на большее количество этих заявлений», — пояснила она.

В конце февраля в Белоруссии состоялись две очные встречи в рамках российско-украинских консультаций. Затем их продолжили в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. В конце марта делегации провели переговоры в Стамбуле.

После переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что украинская сторона 6 апреля представила новый проект соглашения с Россией. В нем налицо отход от озвученных на переговорах в Стамбуле предложений.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

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