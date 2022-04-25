Пушков заявил о признании ЕС невозможности обойтись без российских нефти и газа

Инициатива Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов демонстрирует невозможность обеспечения функционирования экономики европейских государств без поставок России. Об этом в воскресенье, 24 апреля, заявил сенатор РФ от Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Принятый Евросоюзом план устранения зависимости от российских энергоносителей, предполагающий отказ от газа из России только к 2027 году, является признанием невозможности обеспечить функционирование экономики Германии и ряда других стран Европы без поставок из России», — рассказал Пушков.

Кроме того, по мнению Пушкова, введенные санкции не выполняют своей главной роли — «удушить» экономику России — сразу по двум причинам. Первой из них является рост цен на углеводороды, который обеспечит России рекордный профицит бюджета, второй — долгосрочный характер рестрикций, что дает России достаточно времени для адаптации под новые условия. Всё это делает невозможным обрушение экономики России из-за ограничительных мер Запада, резюмировал политик.

24 апреля заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Йоурова в интервью швейцарской немецкоязычной газете Neue Zürcher Zeitung рассказала о том, что в некоторых странах Евросоюза (ЕС) после полного отказа от российского газа может наступить серьезный энергетический кризис, но при этом продолжила настаивать на разрыве торговых связей с Россией.

23 апреля генеральный секретарь экономического совета при немецком Христианско-демократическом союзе (ХДС) заявил, что эмбарго Европы на энергоресурсы из России может обернуться потенциальной выгодой для Москвы из-за роста цен на газ и нефть.

После того, как Россия начала в феврале спецоперацию по защите Донбасса, многие европейские страны инициировали вопрос о введении эмбарго на российские энергоресурсы. Однако не все страны Европы согласились с инициативой из-за опасения тяжелых последствий такого решения.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».