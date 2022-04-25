Сенатор Джабаров назвал победу Макрона ожидаемой

Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона не стала неожиданностью. Такое мнение высказал в воскресенье, 24 апреля, первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

«Победа Макрона была ожидаема. Но выборы показали и определенный успех [второго кандидата] Марин Ле Пен. Значительная часть французов недовольна политикой Евросоюза и НАТО», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул сенатор, все остальные претенденты на пост главы государства агитировали своих избирателей отдать голос за Макрона. В то же время, считает Джабаров, если бы выборы прошли осенью, «неизвестно, какие результаты были бы у Ле Пен, поскольку французы пока не в полной мере ощутили последствия санкций».

По мнению собеседника, последующая политика Франции будет зависеть от экономического положения страны, поскольку ограничительные меры против России «рикошетом ударят по французам». В настоящий момент Париж настроен продолжать санкционную риторику в отношении Москвы, но, отметил Джабаров, экономическая повестка может повлиять на нее и привести к тому, что «многие вопросы будут пересмотрены».

24 апреля во Франции прошел уже второй тур выборов главы государства. По предварительным данным, во втором и решающем туре Макрон набрал 57,6% голосов, тогда как лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — только 42,4%. Политик уже заявила, что признает свое поражение.

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал переизбрание действующего президента Эммануэля Макрона на второй срок опасным для Франции, так как политик проявляет жестокость по отношению к гражданам страны.

Первый тур выборов прошел во Франции 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.