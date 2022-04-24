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Брошенный неонацистами склад с продуктами нашли в Мариуполе

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В морском порту Мариуполя был найден склад продовольствия, который оставили Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время отступления. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков совместно с волонтером Натальей Галядкиной 24 апреля рассказали, что неонацисты свозили еду со всех супермаркетов, вынуждая мирных жителей голодать.

«Тут была вот такая гора макарон пачками, это остатки уже, мы людям раздали, вот здесь вот так было мешками — рис, гречка, вот так лежало, другие, другое. <…> Они были первые мародеры в городе, которые разворовали супермаркеты, потому что, понимаете, мешками завозится в огромные супермаркеты, они первые размародерили консервы, крупы, бакалею», — показала женщина.

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Также был найден ангар с боеприпасами: среди них обнаружили патроны, акваланги и обгоревшее оружие.

В этот же день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин продемонстрировал кадры разрушенного в результате обстрелов железнодорожного вокзала в Мариуполе. На кадрах видны сгоревшие стены, выбитые стекла, поврежденный поезд, в вагонах которого также выбиты окна. В некоторых местах видны следы обстрелов.

Также в распоряжении оказалась видеосъемка мариупольского морского порта с высоты птичьего полета. На снятой с помощью коптера видеозаписи видны стоящие в порту суда и поврежденные от обстрелов здания. Сейчас вокруг тихо.

24 апреля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал дальнейшее нахождение националистов на мариупольском комбинате «Азовсталь» недолгим.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние военных РФ и боевиков «Азова» (нацгруппировка, против участников в России возбуждены уголовные дела). Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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