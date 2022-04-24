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«Известия» показали брошенный ВСУ лагерь близ города Кременная

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Члены украинских радикальных националистических группировок настолько спешно оставляли лагерь, отступая из Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР), что оставили вооружение и провизию, рассказал в воскресенье, 24 апреля, корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

«Можно представить, с какой скоростью пытались сбежать украинские военнослужащие, если бросили здесь даже свои патроны, бросили свою форму, а этом ящике — гвозди, которые, очевидно, использовались как поражающие элементы для каких-то взрывных устройств», — отметил корреспондент.

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Ранее, 22 апреля, сотрудники МЧС ЛНР доставили гуманитарную помощь в город Кременная. В составе 12 т груза — масса продуктов и необходимых средств: от хлеба до предметов личной гигиены. Потребность в них большая. В Кременной осталось порядка 7 тыс. человек.

19 апреля представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко сообщил, что город Кременная перешел под контроль ЛНР. По его словам, украинские боевики бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов Вооруженных сил Украины и радикальных националистических группировок не позволила даже полноценно осуществить план отхода.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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