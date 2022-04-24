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Жительница Мариуполя рассказала о жизни в условиях ударов ВСУ

Жительница Мариуполя показала, как пряталась от ударов в подвале депо
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Жительница Мариуполя Татьяна Кравченко в воскресенье, 24 апреля, рассказала корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину о том, как она вместе с семьей вынуждена была прятаться от обстрелов украинских силовиков в подвале депо.

По словам женщины, вместе с их семьей в подвале находились семь человек. Они прятались от обстрелов ВСУ, направленных на железнодорожный вокзал. Позже Кравченко вернулась домой, так как боялась, что место может оказаться засыпано.

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«Дети маленькие были в подвале. Вчера справляла 60 лет (день рождения. — Ред.). Здесь был вообще кошмар», — отметила женщина.

Ранее в этот день Полторанин показал видео разрушенного в результате обстрелов железнодорожного вокзала в Мариуполе. На кадрах видны сгоревшие стены, выбитые стекла, поврежденный поезд, в вагонах которого также выбиты окна. В некоторых местах видны следы обстрелов.

Также в воскресенье сообщалось, что в распоряжении телеканала «Известия» в воскресенье, 24 апреля, оказалась видеосъемка мариупольского морского порта с высоты птичьего полета. На снятой с помощью коптера видеозаписи видны стоящие в порту суда и поврежденные от обстрелов здания. Сейчас вокруг тихо.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал дальнейшее нахождение националистов на мариупольском комбинате «Азовсталь» (Мариуполь) недолгим.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние военных РФ и боевиков «Азова» (нацгруппировка, против участников в России возбуждены уголовные дела). Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление.

21 апреля российский президент Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и Луганской Народной Республики сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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