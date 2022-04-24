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В 2021 году с «забывших» про алименты родителей взыскали около 33 млрд рублей
Политика
В Госдуме заявили о попытках США прекратить диалог с Россией
Спорт
«Ростов» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 26-го тура РПЛ
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Украинские военные обстреляли Луганское снарядами калибра 122 мм
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Теннисист Рублев обыграл Джоковича и стал победителем турнира в Белграде
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Австралия назвала «красной линией» базу КНР на Соломоновых островах
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Пушилин назвал дальнейшее нахождение националистов в «Азовстали» недолгим
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Подмосковные «Химки» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче РПЛ

Железнодорожный вокзал Мариуполя

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