Кризисный координатор ООН по Украине призвал остановить боевые действия в Мариуполе

Мирное население Мариуполя должно получить возможность эвакуироваться из города. Для этого все боевые действия на его территории должны быть прекращены. Такое заявление в воскресенье, 24 апреля, сделал кризисный координатор при Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине Амин Авад.

«В Мариуполе на карту поставлены жизни десятков тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых. <…> Нам нужна пауза в боевых действиях прямо сейчас для спасения жизней. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будет подвергаться опасности. Им должно быть позволено безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно», — говорится в сообщении Авада на сайте ООН.

Накануне, 23 апреля, народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила о срыве гуманитарного коридора из Мариуполя. По словам представителей подразделения, ответственными за несостоявшуюся эвакуацию являются украинские националисты, которые открыли огонь из минометов по месту сбора граждан. Обстрел провели с территории завода «Азовсталь».

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в России заведено несколько уголовных дел). Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ в Мариуполе как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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