СК возбудил дело по факту обстрела ВСУ мирных жителей в Мариуполе

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела 23 апреля украинскими военными мирных жителей возле торгового центра «Порт-Сити» (Мариуполь) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете добавили, что действия вооруженных сил Украины (ВСУ) квалифицируются по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

«Следственным комитетом работа по фиксации и сбору всех доказательств преступлений киевского режима будет продолжена. Лица, причастные к совершению этих преступлений, будут установлены и обязательно привлечены к уголовной ответственности», — заявили в ведомстве.

По данным СК, украинские силовики произвели прицельный минометный обстрел гражданских лиц, собравшихся возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко в Мариуполе для эвакуации из города. В ведомстве добавили, что благодаря действиям военных РФ удалось вывести всех собравшихся граждан из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения.

В свою очередь, штаб территориальной обороны ДНР в Telegram сообщил, что с утра субботы, 23 апреля, власти республики эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное 167 человек, в том числе 23 ребенка.

В Мариуполе на заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в России заведено несколько уголовных дел). Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

21 апреля российский президент Владимир Путин оценил результаты выполнения боевых работ как успешные, а также отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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