Явка на президентские выборы во Франции к вечеру достигла 63,23%

По состоянию на 18:00 мск (17:00 по парижскому времени) явка избирателей во втором туре выборов президента Франции достигла 63,23%. Об этом заявили 24 апреля в эфире телеканала BFMTV.

«Это один из самых низких результатов за последние годы», — отметил аналитик Микаэль Дармон.

По данным организации, на выборах 2017 года ровно в это же время наблюдалось на 2% больше проголосовавших. Эксперты объяснили это школьными каникулами в ряде департаментов страны и общим снижением французов к избирательному процессу.

В 2012 году в ходе президентской гонки Николя Саркози и Франсуа Олланда отдать свой голос пришли 71,96% избирателей.

Ранее в этот же день депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал переизбрание действующего президента Эммануэля Макрона на второй срок опасным для Франции, так как политик проявляет жестокость по отношению к гражданам страны.

24 апреля проходит второй тур выборов главы государства. Макрон вместе со своей супругой Брижит отдали свои голоса. Главным оппонентом действующего президента является лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она также посетила избирательный участок.

Первый тур выборов прошел во Франции 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.