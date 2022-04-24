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Премьер Украины заявил об обсуждении с США использования замороженных российских активов

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Киев и Вашингтон обсуждают вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 24 апреля.

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«Мы ведем такие переговоры с Соединенными Штатами [США] и всеми нашими партнерами <...>. Это очень важный международный вопрос и цель, международная цель для всего цивилизованного мира — найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины», — сказал он.

Также Шмыгаль подтвердил, что Украине ежемесячно необходимо до $5 млрд финансовой помощи, и добавил, что западные партнеры, в числе которых страны «группы двадцати» (G20), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), согласны с этой суммой.

«Мы ведем много переговоров со странами G20, министрами финансов этих стран, международными финансовыми организациями — МВФ, ВБ. Они все одобряют эту сумму и понимают, что нам нужна гуманитарная помощь», — заявил украинский премьер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США пока не знают, можно ли направить замороженные активы ЦБ РФ на помощь Украине, последствия этого американцам «нужно тщательно взвесить».

14 апреля сообщалось, что в результате санкций оказалась заморожена почти треть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, размещенная в валютах недружественных стран.

11 марта первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин заявил, что власти страны обсуждают с западными партнерами возможность конфискации арестованных золотовалютных резервов. По его словам, Киев совместно с партнерами занимается поиском юридических механизмов для реализации таких планов.

4 марта заместитель главы Минфина России Ирина Окладникова выразила надежду, что Центральный банк восстановит доступ к золотовалютным резервам в результате переговоров с Евросоюзом.

Ужесточать экономические санкции в отношении России страны Запада стали в связи с тем, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по приказу президента РФ Владимира Путина. Как неоднократно заявляли в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной инфраструктуре вооруженных сил Украины (ВСУ).

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