Прямой эфир
Мир
СК возбудил дело по факту обстрела ВСУ мирных жителей в Мариуполе
Мир
Явка на президентские выборы во Франции к вечеру достигла 63,23%
Мир
Премьер Украины заявил об обсуждении с США использования замороженных российских активов
Общество
В 2021 году с «забывших» про алименты родителей взыскали около 33 млрд рублей
Политика
В Госдуме заявили о попытках США прекратить диалог с Россией
Спорт
«Ростов» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 26-го тура РПЛ
Мир
Украинские военные обстреляли Луганское снарядами калибра 122 мм
Спорт
Теннисист Рублев обыграл Джоковича и стал победителем турнира в Белграде
Мир
Австралия назвала «красной линией» базу КНР на Соломоновых островах
Мир
Пушилин назвал дальнейшее нахождение националистов в «Азовстали» недолгим
Спорт
Подмосковные «Химки» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Ростов» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 26-го тура РПЛ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Ростов» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 26-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Матч завершился со счетом 3:2. В составе «Ростова» голами отличились Роман Тугарев, Дмитрий Полоз и Али Соу. У гостей мячи забили Руслан Литвинов и Александр Соболев.

«Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком располагается на десятой строчке, пишет «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Ростов» 30 апреля сыграет с «Краснодаром», а «Спартак» 1 мая примет самарские «Крылья Советов».

Ранее в этот день подмосковные «Химки» на своем поле обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе «Химок» голами отличились Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Илья Садыгов и Александр Солдатенков. У гостей мяч забил Максим Глушенков.

Накануне московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура РПЛ. В составе «Локомотива» дубль оформил полузащитник Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме один мяч отыграл футболист «Нижнего Новгорода» Кирилл Кравцов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022