«Ростов» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 26-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 26-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ).

Матч завершился со счетом 3:2. В составе «Ростова» голами отличились Роман Тугарев, Дмитрий Полоз и Али Соу. У гостей мячи забили Руслан Литвинов и Александр Соболев.

«Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком располагается на десятой строчке, пишет «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Ростов» 30 апреля сыграет с «Краснодаром», а «Спартак» 1 мая примет самарские «Крылья Советов».

Ранее в этот день подмосковные «Химки» на своем поле обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе «Химок» голами отличились Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Илья Садыгов и Александр Солдатенков. У гостей мяч забил Максим Глушенков.

Накануне московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура РПЛ. В составе «Локомотива» дубль оформил полузащитник Рифат Жемалетдинов. Во втором тайме один мяч отыграл футболист «Нижнего Новгорода» Кирилл Кравцов.