Прямой эфир
Мир
СК возбудил дело по факту обстрела ВСУ мирных жителей в Мариуполе
Мир
Явка на президентские выборы во Франции к вечеру достигла 63,23%
Мир
Премьер Украины заявил об обсуждении с США использования замороженных российских активов
Общество
В 2021 году с «забывших» про алименты родителей взыскали около 33 млрд рублей
Политика
В Госдуме заявили о попытках США прекратить диалог с Россией
Спорт
«Ростов» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 26-го тура РПЛ
Мир
Украинские военные обстреляли Луганское снарядами калибра 122 мм
Спорт
Теннисист Рублев обыграл Джоковича и стал победителем турнира в Белграде
Мир
Австралия назвала «красной линией» базу КНР на Соломоновых островах
Мир
Пушилин назвал дальнейшее нахождение националистов в «Азовстали» недолгим
Спорт
Подмосковные «Химки» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче РПЛ

В 2021 году с «забывших» про алименты родителей взыскали около 33 млрд рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По актам Генеральной прокуратуры Российской Федерации (ГП РФ) за 2021 год с родителей, которые не выплачивают алименты, принудительно взыскали финансовые средства в общей сложности на сумму практически в 33 млрд рублей. Об этом в воскресенье, 24 апреля, рассказал начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ГП РФ Дмитрий Данилов.

Форма на содержание: россияне идут в тюрьму за неуплату алиментов
Тюремные сроки для нерадивых родителей отражаются на психике детей

«Защищая права детей от «забывчивых» родителей, прокуроры внесли порядка 4 тыс. актов реагирования. В результате в 2021 году было взыскано 32,9 млрд рублей задолженности по алиментам, что на 13,9 млрд рублей больше, чем в 2020 году», — сообщил Данилов в интервью «Российской газете».

Он также добавил, что в региональных органах нередко происходит ситуация, когда приставы уклоняются от розыска недобросовестных родителей или прекращают исполнительное производство. Например, «только в Камчатском крае после вмешательства прокурора 17 должников были объявлены в розыск».

6 апреля правовое управление Госдумы дало положительное заключение на предоставление одинаковых прав на получение алиментов среди мужчин и женщин. Поддержать его были готовы в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, а также в большинстве фракций.

7 февраля россиянам рассказали об административной ответственности даже за частичную неуплату алиментов. Повторное нарушение законодательства грозит уголовным наказанием.

30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ответственности за неуплату алиментов в полноценном объеме. Так, изменения были внесены в ст. 157 Уголовного кодекса («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Данной статьей предусматривается лишение свободы до одного года за неоднократную неуплату алиментов.

Теперь законодательные положения скорректированы таким образом, что неплательщика освободят от ответственности в случае погашения задолженности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022