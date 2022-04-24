В 2021 году с «забывших» про алименты родителей взыскали около 33 млрд рублей

По актам Генеральной прокуратуры Российской Федерации (ГП РФ) за 2021 год с родителей, которые не выплачивают алименты, принудительно взыскали финансовые средства в общей сложности на сумму практически в 33 млрд рублей. Об этом в воскресенье, 24 апреля, рассказал начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ГП РФ Дмитрий Данилов.

«Защищая права детей от «забывчивых» родителей, прокуроры внесли порядка 4 тыс. актов реагирования. В результате в 2021 году было взыскано 32,9 млрд рублей задолженности по алиментам, что на 13,9 млрд рублей больше, чем в 2020 году», — сообщил Данилов в интервью «Российской газете».

Он также добавил, что в региональных органах нередко происходит ситуация, когда приставы уклоняются от розыска недобросовестных родителей или прекращают исполнительное производство. Например, «только в Камчатском крае после вмешательства прокурора 17 должников были объявлены в розыск».

6 апреля правовое управление Госдумы дало положительное заключение на предоставление одинаковых прав на получение алиментов среди мужчин и женщин. Поддержать его были готовы в профильном комитете по вопросам семьи, женщин и детей, а также в большинстве фракций.

7 февраля россиянам рассказали об административной ответственности даже за частичную неуплату алиментов. Повторное нарушение законодательства грозит уголовным наказанием.

30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов об ответственности за неуплату алиментов в полноценном объеме. Так, изменения были внесены в ст. 157 Уголовного кодекса («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Данной статьей предусматривается лишение свободы до одного года за неоднократную неуплату алиментов.

Теперь законодательные положения скорректированы таким образом, что неплательщика освободят от ответственности в случае погашения задолженности.